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Инна Гончаренко: «Сомневаюсь, что Дэвис и Смолкин еще будут выступать в России»

Мария Гусева
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Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на новость о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на чемпионате России.

«В принципе, ощущение, что будет нечто подобное, присутствовало. Их не было [на российских соревнованиях] с начала сезона. У многих специалистов было подозрение, что, возможно, их не будет и на чемпионате России. Ничего, у нас много прекрасных пар, которые катались на этапах «Гран-при». Есть многообещающее поколение, свято место пусто не бывает. Выступят ли они еще в России? Не знаю, но лично для меня это сомнительно», — цитирует Metaratings Гончаренко.

Ранее сам Смолкин объяснил, по какой причине они с Дэвис не смогут приехать в Россию и выступить в турнирах. До этого в США обсуждали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкиным, они не приняли участия ни в одном этапе «Гран-при России».

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Инна Гончаренко
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