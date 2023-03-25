Гончаренко оценила выступление Квителашвили и Грассля на ЧМ по фигурному катанию

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Мориса Квителашвили и Даниэля Грассля из группы тренера Этери Тутберидзе на чемпионате мира в Японии.

«Думаю, что, безусловно, и Морис Квителашвили, и Даниэль Грассль способны на большее. Мы видели у Мориса гораздо лучшие выступления, спортсмен, безусловно, одаренный. Что касается Грассля, он тоже очень интересный — харизматичный спортсмен, яркий. Но пока, видно, не время. В мужском одиночном катании зачастую спортсмены достигают пика формы в гораздо более зрелом возрасте, раскрываются в полную силу. Надо еще учитывать, что у Мориса была травма, и он не мог в этом сезоне полноценно тренироваться. А Грассль совершенно недавно приступил к занятиям с этим тренерским штабом — думаю, что просто мало времени прошло и они еще не сделали все, что хотели сделать. Все впереди. Но в таких стартах необходимо участвовать, потому что это опыт, это толчок вперед, переоценка себя. Любое выступление хорошо для спортсмена, чтобы сделать выводы и двигаться вперед. Так что от этих ребят мы можем ждать много интересного», — приводит слова Гончаренко «Газета.Ru».

Победителем мирового первенства стал хозяин льда японец Сема Уно. Второе место занял Ча Джун Хван из Южной Кореи, а замкнул тройку американец Илья Малинин. Российские фигуристы второй сезон пропускают международные соревнования из-за санкций со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).