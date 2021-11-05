Гончаренко о результатах на «Гран-при Италии»: «Отрывы небольшие, надо бороться»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала «СЭ» выступление российских фигуристок с короткой программой на «Гран-при Италии» в Турине.

«Аня [Щербакова] продолжает восстанавливаться после травмы, сегодня у нее была смена программы. Видимо, тренерскому штабу хочется новых образов и эмоций. Мы имеем то, что имеем, но нужно бороться за первые места. Все идет хорошо, всегда все решает произвольная программа. Отрывы небольшие, надо бороться. Это замечательно, что девочки получили такой опыт до Олимпийских игр. Они должны находить выход из такой ситуации, и тогда будут сильнее. Соперницы из других стран спать не будут, все так же будут бороться за золото и обгонять нас. Поэтому нужна конкуренция, ведь самые лучшие победы достаются в острой борьбе», — сказала Гончаренко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Российская фигуристка Майя Хромых (72,04) заняла второе место по итогам короткой программы. У Анны Щербаковой (71,73) третья строчка. Первой стала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, набравшая 73,52 балла. 6 ноября фигуристки покажут произвольную программу.