Гончаренко не согласна с тем, что Медведева катается на старом багаже

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отметила, что канадец Брайан Орсер сделал катание двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой более сбалансированным.

— Все катаются на старом багаже, куда его денешь-то, этот багаж? — цитируют «РИА «Новости» Гончаренко. Что нового привнес Брайан Орсер в ее катание?

Более сбалансированное катание. Но пока у нее нет прежней мощи и резкости, и катание ее на данном этапе не всегда воспринимается.

При этом катание стало именно более сбалансированным и женственным. Если будут порезче прыжочки, поскоростнее вращения и побольше разнообразных позиций, будет все хорошо.

Медведева заняла второе место на предсезонном турнире Autumn Classic International, откатав чисто обе программы и набрав 217,43 балла. Победительницей турнира стала Рика Кихира с суммой в 224,16 балла. До серии «Гран-при» россиянка выступит на турнире Shanghai Trophy, который пройдет с 3 по 5 октября.