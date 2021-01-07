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Гнома Гномыча поздравили с днем рождения трансформеры, Черепашки-ниндзя и динозавры

20:25
Александр Плющенко. Фото Instagram
Александр Плющенко. Фото Instagram
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Александр «Гном Гномыч» Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал кадры с празднования дня рождения. На праздник к нему пришли актеры в образах Трансформеров, Черепашек-ниндзя и динозавров. Также на празднике были ученики академии его отца «Ангелы Плющенко».

«Спасибо всем за поздравления! Спасибо за волшебныи? праздник на льду! Я мечтал увидеть моих любимых героев, и они все пришли ко мне! Динозавры -сразили наповал! Спасибо всем моим друзьям из «Ангелов Плющенко» за море подарков! Я счастлив!» — говорится в подписи к серии фото и видео.

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