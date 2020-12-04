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Гном Гномыч получил психотравму после публикаций о его болезни, из-за чего перестал есть

13:51
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Александр «Гном Гномыч» Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, получил психотравму после публикаций о его болезни синдромом Аспергера, сообщает телеграм-канал Baza.

Сообщается, что 7-летний мальчик переживал после публикации в издании «Стархит», где писали, что у мальчика синдром Аспергера. Он замкнулся в себе, и отказывался есть, а ровесники начали издеваться над ним.

После экспертизы у Гном Гномыча обнаружили признаки психотравмирующих переживаний, связанных с публикацией в журнале. В рамках возбужденного дела ему проведут еще одну экспертизу.

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