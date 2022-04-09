Гном Гномыч прокомментировал санкции в отношении российских спортсменов

Сын Плющенко и Рудковской заявил, что не боится санкций в отношении российских спортсменов

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, оценил свой прокат на шоу «Союз чемпионов» в Туле и высказался о санкциях в отношении российских спортсменов.

— Я прокатал достойно, — сказал Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч. — Для меня этот прокат достойный, мне свой прокат понравился. Тройные прыжки? Да, будут, я все сделаю. Они уже у меня близко, я все сделаю, обещаю.

— Не боитесь, что вас коснутся санкции?

— Я этого не пугаюсь, для меня все нормально. (Яна Рудковская добавляет: «Когда он вырастет, ограничения снимут»). Да все это уже пройдет!