Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:06

Гном Гномыч прокомментировал санкции в отношении российских спортсменов

Сын Плющенко и Рудковской заявил, что не боится санкций в отношении российских спортсменов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Плющенко с сыном и женой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, оценил свой прокат на шоу «Союз чемпионов» в Туле и высказался о санкциях в отношении российских спортсменов.

— Я прокатал достойно, — сказал Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч. — Для меня этот прокат достойный, мне свой прокат понравился. Тройные прыжки? Да, будут, я все сделаю. Они уже у меня близко, я все сделаю, обещаю.

— Не боитесь, что вас коснутся санкции?

— Я этого не пугаюсь, для меня все нормально. (Яна Рудковская добавляет: «Когда он вырастет, ограничения снимут»). Да все это уже пройдет!

Фигурное катание
Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
2
Читайте также
Дикий бой Даны Борисовой: била блогершу словно молотом, драла за волосы и победила
Предательство или спасение карьеры? Кто из российских спортсменов может сменить гражданство и уехать в другие страны
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пошли они на фиг». Жулин — о предложении отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости