Гном Гномыч признался, что иногда не хочет сниматься, но мама его не слушает

Александр «Гном Гномыч» Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, признался, что иногда не хочет сниматься в роликах для социальных сетей. Семья Плющенко в пятницу стала гостями шоу «Вечерний Ургант».

— Бывают выходные у тебя, скажи?

— Бывают! В воскресенье у меня выходной.

— И что ты делаешь в этот день? Когда не надо тренироваться.

— В воскресенье мы снимаемся. Бывает, что не хочется.

— А ты можешь сказать маме, что не хочешь больше сниматься?

— Говорил, не слушает.