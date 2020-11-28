Гном Гномыч признался, что иногда не хочет сниматься, но мама его не слушает
02:27
Александр «Гном Гномыч» Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, признался, что иногда не хочет сниматься в роликах для социальных сетей. Семья Плющенко в пятницу стала гостями шоу «Вечерний Ургант».
— Бывают выходные у тебя, скажи?
— Бывают! В воскресенье у меня выходной.
— И что ты делаешь в этот день? Когда не надо тренироваться.
— В воскресенье мы снимаемся. Бывает, что не хочется.
— А ты можешь сказать маме, что не хочешь больше сниматься?
— Говорил, не слушает.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю