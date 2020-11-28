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Гном Гномыч признался, что иногда не хочет сниматься, но мама его не слушает

02:27
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Александр «Гном Гномыч» Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, признался, что иногда не хочет сниматься в роликах для социальных сетей. Семья Плющенко в пятницу стала гостями шоу «Вечерний Ургант».

— Бывают выходные у тебя, скажи?

— Бывают! В воскресенье у меня выходной.

— И что ты делаешь в этот день? Когда не надо тренироваться.

— В воскресенье мы снимаемся. Бывает, что не хочется.

— А ты можешь сказать маме, что не хочешь больше сниматься?

— Говорил, не слушает.

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