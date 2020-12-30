Гном Гномыч похвастался великолепной растяжкой

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Александр Плющенко (известный как Гном Гномыч) опубликовал у себя в Instagram серию новых фотографий.

На фото Гном Гномыч показывает, как выполняет растяжку под руководством тренера.

«Работа над растяжкой с тренером в новой и очень красивой хореографии «Ангелов Плющенко», — говорится в подписи под постом в Instagram.