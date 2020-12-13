Гном Гномыч дебютировал в сериале о карантине: «Я не могу на войну, у меня тренировки до конца года»
Сын Евгения Плющенко Александр принял участие в съемках нового эпизода второго сезона сериала «Чума». Он в комедийной форме повествует об эпидемии в вымышленном средневековом городе Нищбург с отсылками к последним новостным сюжетам.
Плющенко-младший сыграл ученика монаха. Наставник предлагает 7-летнему актеру-фигуристу написать сочинение «Как я провел лето», на что тот отвечает, что «это и так все знают». А когда в классе объявляется призыв на войну, Гном Гномыч отвечает, что не может, потому что тренировки расписаны до конца года.
До этого Александр принимал участие в съемках шоу и музыкальных клипов, например, «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова.
В этом сезоне Плющенко-младший принял участие в Кубке 50-летия «Самбо-70» и выиграл соревнования по первому юношескому разряду.
(Дмитрий Кузнецов)
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