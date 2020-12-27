Глейхенгауз: «Я уже не знаю, где беру нервы, чтобы продолжать переживать за Щербакову»

Тренер Даниил Глейхенгауз прокомментировал показательное выступление Анны Щербаковой на чемпионате России и поблагодарил фигуристку за победу на турнире.

«Я, честно, уже не знаю, где беру нервы, чтобы продолжать переживать. То, что вчера сделала Аня... Низкий поклон! Я думаю, вы видели нашу реакцию. Мы не могли сдержать слез, потому что те месяцы подготовки, которые были связаны с ее болезнью, были очень сложными. Просто преклоняюсь перед характером Ани, спасибо ей. Она настолько хрупкая, но при этом отважная и мужественная девочка», — сказал в эфире «Первого канала» Глейхенгауз.

Напомним, что Щербакова в итоге выиграла чемпионат России в Челябинске. При этом она превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ.