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Сегодня, 18:50

Глейхенгауз вспомнил поход к Урганту: «Тутберидзе говорила, что у нас пробел в парном катании»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Тренер-постановщик штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о программах Дмитрия Козловского и Александры Бойковой.

— Что сложнее ставить — короткую или произвольную программу?

— Если чуть отмотать — когда были у Урганта, Этери сказала, что в парном катании есть пробел. Мы и с Женей и Вовой (Евгения Тарасова и Владимир Морозов — Прим «СЭ».) старались делать качественные постановки. В этом году в работе с Сашей и Димой смогли показать, как видим их программы.

Короткая ближе ребятам по стилю, нужно было грамотно расставить акценты руками. Начали с выстрела. За две минуты 50 секунды невозможно показать программы... Я бы просил, чтобы добавили 10 секунд парникам. У нас вышло сделать интересный финал, это придумала Тутберидзе.

В произвольной хотелось вложить идею, получилось оригинально. Для них это новый опыт. Дмитрий очень переживал, что я его переоцениваю. Пока еще не все идеально, но прогресс виден, — сказал Глейхенгауз.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят в Санкт-Петербурге 14 — 15 сентября.

Александра Бойкова
Даниил Глейхенгауз
Дмитрий Козловский
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