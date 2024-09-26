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Сегодня, 11:33

Глейхенгауз: «Отец болел за «Спартак», поэтому выбора у меня в детстве не было»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о болении за «Спартак».

«Мой отец болел за «Спартак», поэтому выбора у меня в детстве не было. Я, грубо говоря, с ним начал смотреть матчи. Поэтому я болельщик «Спартака» с детства. На стадионе был не так много раз, но, думаю, что теперь буду посещать чаще», — сказал Глейхенгауз «СЭ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

ФК Спартак (Москва)
Даниил Глейхенгауз
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