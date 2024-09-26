Глейхенгауз: «Отец болел за «Спартак», поэтому выбора у меня в детстве не было»

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о болении за «Спартак».

«Мой отец болел за «Спартак», поэтому выбора у меня в детстве не было. Я, грубо говоря, с ним начал смотреть матчи. Поэтому я болельщик «Спартака» с детства. На стадионе был не так много раз, но, думаю, что теперь буду посещать чаще», — сказал Глейхенгауз «СЭ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.