Глейхегауз — о слушаниях по делу Валиевой: «Каждым вопросом подводили к ответу, который был нужен им»

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, вспомнил как участвовал в слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

По словам хореографа, он давал показания дистанционно из Москвы. Глейхенгауз отметил, что слушания проходили в официальном формате — он поклялся говорить правду.

«Я не глупый человек, но мне казалось, что с каждым вопросом они подводили к ответу, который был нужен им. Не важно, что ты отвечаешь. Тебе задали вопрос — ты на него ответил. Тебе задают этот же вопрос, но в другой формулировке. И так минут пять подряд», — цитирует Глейхенгауза Sport24.

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, наказав за употребление запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.