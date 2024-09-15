Глейхенгауз: «Пока Мозалев не претендует на серьезные места»

Тренер-постановщик штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал про работу с фигуристом Андреем Мозалевым.

— У него нет никаких проблем в плане хореографии и постановки, но его технические возможности, арсенал прыжков пока не на самом высоком международном уровне. У нас еще нет набора элементов, с которым можно было бы говорить об очень серьезных местах, — сказал Глейхенгауз журналистам.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят в Санкт-Петербурге 14 — 15 сентября.