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Сегодня, 18:42

Глейхенгауз: «Пока Мозалев не претендует на серьезные места»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Тренер-постановщик штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал про работу с фигуристом Андреем Мозалевым.

— У него нет никаких проблем в плане хореографии и постановки, но его технические возможности, арсенал прыжков пока не на самом высоком международном уровне. У нас еще нет набора элементов, с которым можно было бы говорить об очень серьезных местах, — сказал Глейхенгауз журналистам.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят в Санкт-Петербурге 14 — 15 сентября.

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Фигурное катание
Андрей Мозалев
Даниил Глейхенгауз
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