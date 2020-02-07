Глейхенгауз поздравил призеров первенства России среди юниоров

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в своем Instagram выложил фото с победителями первенства России среди юниоров. Он поблагодарил болельщиков и поздравил спортсменов.

— Победители и призеры первенства России среди юниоров! Поздравляю Даниила Самсонова с золотом, Камилу Валиеву с золотом, Соню Акатьеву с серебром, Дашу Усачеву с бронзой! Гошу Куницу, Майю Хромых, Адель Петросян, Севу Князева с успешным выступлением! Спасибо всем нашим болельщикам, спасибо зрителям на трибунах! Впереди юниорский и взрослый чемпионат мира, будем готовится, — написал хореограф.