Глейхенгауз поздравил Косторную и Загитову с выступлением на этапе «Гран-при» во Франции

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал в своем Instagram новую фотографию и поздравил Алену Косторную и Алину Загитову с выступлением на этапе «Гран-при» во Франции. Фигуристки завоевали золото и серебро соответственно.

— Третий этап гран-при сезона 2019-2020 завершен! Золото и серебро у наших прекрасных девушек! Поздравляю Алену Косторную и Алину Загитову! Поздравляю всех тренеров с этими медалями : Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова, Сергея Розанова! Спасибо нашим болельщикам, спасибо что приезжаете на соревнования и создаете эту незабываемую атмосферу на стадионах! Работаем дальше, — написал Глейхенгауз.

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