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Глейхенгауз поздравил Косторную и Загитову с выступлением на этапе «Гран-при» во Франции

08:26
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовал в своем Instagram новую фотографию и поздравил Алену Косторную и Алину Загитову с выступлением на этапе «Гран-при» во Франции. Фигуристки завоевали золото и серебро соответственно.

— Третий этап гран-при сезона 2019-2020 завершен! Золото и серебро у наших прекрасных девушек! Поздравляю Алену Косторную и Алину Загитову! Поздравляю всех тренеров с этими медалями : Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова, Сергея Розанова! Спасибо нашим болельщикам, спасибо что приезжаете на соревнования и создаете эту незабываемую атмосферу на стадионах! Работаем дальше, — написал Глейхенгауз.

Третий этап гран-при сезона 2019-2020 завершён! ? и ? у наших прекрасных девушек! Поздравляю Алёну Косторную и Алину Загитову!!! Поздравляю всех тренеров с этими медалями : Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова, Сергея Розанова! Спасибо нашим болельщикам, спасибо что приезжаете на соревнования и создаёте эту незабываемую атмосферу на стадионах! Работаем дальше?? #figureskating #ifp2019 #alenakostornaya #alinazagitova #coach #choreographer #teamtutberidze #russia

Публикация от Даниил Глейхенгауз (@daniil_gleikhengauz)

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

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