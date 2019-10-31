Глейхенгауз посвятил показательный номер Загитовой умершей матери

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о новом показательном номере олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Он посвящен его матери Людмиле Шалашовой, которая скончалась 29 августа.

— Все произошло само собой. Так отреагировал мой мозг и воображение на случившееся в моей жизни, это было буквально через три дня после того, как умерла моя мама, — сказал Глейхенгауз в эфире Первого канала. - Наверное, это то, как я внутри себя хотел это пережить, чтобы это было так, что она не ушла, а переродилась во что-то прекрасное, связанное с природой, и жизнь продолжается.

Моя мама много времени провела и занималась со всеми нашими спортсменами, в частности с Алиной. Наверное, для меня даже честь, что номер — посвящение моей маме будет исполнять именно она. Когда я пришел на каток и рассказал Алине о своей идее, первое, что она мне сказала: «Не хотели бы вы сами на шоу катать эту программу?».

Это было очень мило с ее стороны. Но все-таки мне больше нравится передавать свои идеи и задумки через тебя и твое катание. Я хотел, чтобы этот номер был понятен людям со всего мира. Неважно, на каком языке ты говоришь, какие у тебя традиции, цвет кожи.

Это история, которая понятна любому человеку. Это история о нашей жизни. О человеческой жизни и о природе. О том, как мы рождаемся, первый взгляд на мир, первые шаги. Мы попадаем в этот мир и видим всю его красоту, а также боль, разочарование, любовь. Через все это Алина нас проводит на протяжении номера. И в конце, пройдя весь этот путь, она идет к тому, с чего все начиналось: закрывается, и у неё из руки вырастает новая жизнь.