Хореограф группы Тутберидзе Глейхенгауз поблагодарил тренера за поддержку после смерти матери

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поблагодарил за поддержку после смерти матери. Член тренерской группы Тутберидзе Людмила Шалашова умерла 29 августа. Ей был 71 год.

Глейхенгауз выразил слова благодарности Этери Георгиевне и Сергею Дудакову, тренеру группы.

— Сегодня мои родители снова вместе, но теперь на небесах. Я не хочу говорить о этих днях после смерти мамы, только сказать огромное спасибо Этери Георгиевне, Сереже Дудакову, моему двоюродному брату, моим близким друзьям и всем кто писал и поддерживал меня в это время. Я счастлив, что был воспитан такими замечательными, талантливыми и добрыми людьми. Они для меня пример идеальной семьи, их любовь друг к другу, ко мне, к окружающим навсегда останется в моем сердце! Я знаю, что вы рядом, я это чувствую... Пусть земля им будет пухом, — написал Глейхенгауз в своем Instagram.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в Instagram пост, посвященный Шалашовой.