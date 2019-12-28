Даниил Глейхенгауз, хореограф тренерского штаба Этери Тутберидзе, прокомментировал выступление группы на чемпионате России.

Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой страны. Она набрала за свой прокат произвольной программы 181,94 балла и 261,87 по сумме. Алена Косторная уступила ей всего лишь два балла, ни исполняя ни одного четверного прыжка, но сделав два тройных акселя, и выиграла серебро. Она получила за произвольную программу 169,97 балла и 259,83 по сумме. Александра Трусова провалила произвольную программу и стала лишь третьей, набрав 149,88 и 226,34 по сумме.

— Не все сегодня идеально прокатали, на тренировке все было в порядке, мне здесь вообще из нашей команды тяжелее всех ответить, — приводит ТАСС слова Глейхенгауза. — Не знаю, не могу сказать, что пошло не так, но она боролась до конца. Собралась и сделала хорошую комбинацию, набрала необходимые баллы.

Мы сами всегда хотим расплакаться, когда у них такое случается. Трусова максималистка, она расстроилась от того, что она не сделала то, что может. Это хороший урок — впереди основные турниры, она будет чуточку злее.

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