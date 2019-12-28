Глейхенгауз — о провале Трусовой: «Мы сами всегда хотим расплакаться, когда у них такое случается»
Даниил Глейхенгауз, хореограф тренерского штаба Этери Тутберидзе, прокомментировал выступление группы на чемпионате России.
Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой страны. Она набрала за свой прокат произвольной программы 181,94 балла и 261,87 по сумме. Алена Косторная уступила ей всего лишь два балла, ни исполняя ни одного четверного прыжка, но сделав два тройных акселя, и выиграла серебро. Она получила за произвольную программу 169,97 балла и 259,83 по сумме. Александра Трусова провалила произвольную программу и стала лишь третьей, набрав 149,88 и 226,34 по сумме.
— Не все сегодня идеально прокатали, на тренировке все было в порядке, мне здесь вообще из нашей команды тяжелее всех ответить, — приводит ТАСС слова Глейхенгауза. — Не знаю, не могу сказать, что пошло не так, но она боролась до конца. Собралась и сделала хорошую комбинацию, набрала необходимые баллы.
Мы сами всегда хотим расплакаться, когда у них такое случается. Трусова максималистка, она расстроилась от того, что она не сделала то, что может. Это хороший урок — впереди основные турниры, она будет чуточку злее.
Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции