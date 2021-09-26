Глейхенгауз: «Не сомневаюсь в том, что Валиевой надо было оставить «Болеро» на олимпийский сезон»

Тренер и хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз в интервью «СЭ» прокомментировал форму Камилы Валиевой и решение оставить «Болеро» в качестве олимпийской программы на второй год. На контрольных прокатах вице-чемпионка России дважды упала с четверных сальхова и тулупа под эту музыку.

— У вас нет ощущения, что на второй сезон «Болеро» что-то идет не так? Нет сомнений в решении оставить Камилу на Олимпиаду?

— Сомнений нет, конечно.

— Вас сейчас все устраивает?

— Во-первых, в Челябинске мы обкатывали вариант с четверным сальховом. Мы знаем определенный набор, с которым она стопроцентно прокатала бы чисто и все бы получилось. Был такой вариант. Если она идеально бы ехала, то и программа бы смотрелась оптимально. Мы сами знаем, как бывает, когда где-то сыпется. Поэтому так же сейчас работали, думаю, на следующих соревнованиях будет более качественный прокат.

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