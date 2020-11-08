Глейхенгауз назвал старт, на котором может состояться возвращение Медведевой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, что фигуристка Евгения Медведева с высокой вероятностью пропустит Гран-при России в Москве. При этом в штабе Тутберидзе надеются, что двукратную чемпионку мира допустят к национальному первенству в Челябинске.

— Она до сих пор долечивает спину. Когда виделись последний раз, сказала, что ей вроде бы лучше, — отметил Глейхенгауз. — Но ее это очень сильно беспокоит, она переживает, что не может, не думая ни о чем другом, просто тренироваться. А желание тренироваться у нее есть. Обидно, потому что были хорошие прокаты и короткой, и произвольной программы, форма улучшена. Но что сделаешь, надо ждать. Как только она скажет, что чувствует себя хорошо, спина не болит — будем готовиться к следующим соревнованиям.

— У вас есть понимание, будет ли она выступать на Гран-при России?

— Гран-при России? Сколько у нас там дней до него, двенадцать? Думаю, нет. Пятый этап Кубка — вот тут надо уже смотреть.

— В этом сезоне по регламенту нельзя попасть на чемпионат России с одним этапом Кубка, даже участвуя в Гран-при. Вы обращались уже в федерацию по этому вопросу?

— Понимаю, о чем вы говорите. Но в таких условиях оказалось очень много спортсменов. Надеюсь, что федерация пойдет навстречу. Думаю, для всех важно, чтобы основные спортсмены сборной выступали в Челябинске, — сказал Глейхенгауз, отвечая на вопросы корреспондента «СЭ». (Дмитрий Кузнецов)

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