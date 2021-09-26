Глейхенгауз: «Может, если случится выгорание, я сам прекращу»

Хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в интервью «СЭ» охарактеризовал олимпийский сезон как «разгрузочный» для себя, так как поставил меньше программ, чем в предыдущих.

— Сколько вы программ на этот сезон поставили, считали? Должно быть, десятки.

— Да меньше, чем раньше. Я многим нашим детям и юниорам в этот раз не ставил. Новый член нашей команды Георгий Пхелюк ими занимался. У меня этот сезон разгрузочный. (Смеется.)

— Вы говорили, что каждая программа и спортсмен — это новое путешествие, но когда много путешествуешь, глаз же замыливается. Я вот тоже могу исписаться.

— Но не исписались же, как считаете?

— Да периодически бывает выгорание. У вас не так?

— Не знаю, у меня пока нет. Может, если когда-нибудь оно и случится, я сам пойму и прекращу делать то, что делаю.

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