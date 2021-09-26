Глейхенгауз: «Может, если случится выгорание, я сам прекращу»
Хореограф команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в интервью «СЭ» охарактеризовал олимпийский сезон как «разгрузочный» для себя, так как поставил меньше программ, чем в предыдущих.
— Сколько вы программ на этот сезон поставили, считали? Должно быть, десятки.
— Да меньше, чем раньше. Я многим нашим детям и юниорам в этот раз не ставил. Новый член нашей команды Георгий Пхелюк ими занимался. У меня этот сезон разгрузочный. (Смеется.)
— Вы говорили, что каждая программа и спортсмен — это новое путешествие, но когда много путешествуешь, глаз же замыливается. Я вот тоже могу исписаться.
— Но не исписались же, как считаете?
— Да периодически бывает выгорание. У вас не так?
— Не знаю, у меня пока нет. Может, если когда-нибудь оно и случится, я сам пойму и прекращу делать то, что делаю.
«Трусова заметнее всех? Просто вы видели ее три раза». Глейхенгауз — о старте сезона, хейтерах и шансоне
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю