Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:15

Лутфуллин — о Туктамышевой-тренере: «С Лизой очень весело, такая душевная атмосфера»

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигурист из Санкт-Петербурга Глеб Лутфуллин в интервью «СЭ» рассказал о тренировках с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой. Ранее она выводила спортсмена на лед на Мемориале Николая Панина-Коломенкина.

— Она принимает участие в тренировках. Конечно, я прислушиваюсь к ее советам, к советам Алексея Николаевича. Их советы бывают схожи, интересное получается трио, интересно работать с Елизаветой. Результат нашей с ней работы, я думаю, видно было на Мемориале Панина, очень хороший результат (смеется). Если серьезно, то, конечно, результат есть, мы с ней работали и в Кисловодске на сборах, и в Питере. Колоссальная работа была проведена над программами, прыжками, поэтому виден результат. Конечно, приятно, когда она присутствует на льду.

— Когда Елизавета на тренировках, какая атмосфера царит?

— С Лизой очень весело. Душевная атмосфера, какая-то родная, приятная, у нас очень семейный и добрый тренерский штаб.

Глеб Лутфуллин. «У нас с Мишиным и Туктамышевой — интересное трио». Лутфуллин — о душевных тренировках

В субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября, пройдет второй этап «Гран-при России» в Казани.

Фигурное катание
Глеб Лутфуллин
Елизавета Туктамышева
Читайте также
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар украинского БПЛА
Фигуристка Медведева намекнула на расставание с Чигиревым
Армейцам пророчат медали, Что происходит в ЦСКА перед московским дерби
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Эксперт напомнил о способе увеличить пенсию с помощью доплаты
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фигурист Лутфуллин не готов менять спортивное гражданство

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости