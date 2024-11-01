Лутфуллин — о Туктамышевой-тренере: «С Лизой очень весело, такая душевная атмосфера»

Фигурист из Санкт-Петербурга Глеб Лутфуллин в интервью «СЭ» рассказал о тренировках с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой. Ранее она выводила спортсмена на лед на Мемориале Николая Панина-Коломенкина.

— Она принимает участие в тренировках. Конечно, я прислушиваюсь к ее советам, к советам Алексея Николаевича. Их советы бывают схожи, интересное получается трио, интересно работать с Елизаветой. Результат нашей с ней работы, я думаю, видно было на Мемориале Панина, очень хороший результат (смеется). Если серьезно, то, конечно, результат есть, мы с ней работали и в Кисловодске на сборах, и в Питере. Колоссальная работа была проведена над программами, прыжками, поэтому виден результат. Конечно, приятно, когда она присутствует на льду.

— Когда Елизавета на тренировках, какая атмосфера царит?

— С Лизой очень весело. Душевная атмосфера, какая-то родная, приятная, у нас очень семейный и добрый тренерский штаб.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября, пройдет второй этап «Гран-при России» в Казани.