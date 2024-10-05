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Сегодня, 19:50

Лутфуллин: «Стараюсь удивить тренеров, прыгал новые каскады, которые раньше не тренировал»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин подвел итоги выступления на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Лутфуллин набрал 303,28 балла по сумме двух программ и занял второе место.

— Очень рад, что пробил отметку в 300 баллов — это здорово. Получается, судьи здорово оценили мой прокат. Хочу сказать спасибо всем, кто за меня болел. Рад за Колю, он показал сильную технику, Женя — молодец. Все молодцы. Чистый прокат важнее даже итогового места. Я доволен прыжковой составляющей. Вне тренировочного плана решил попробовать сделать для себя новые каскады. Сальхов-тулуп, сальхов-аксель-аксель. Я их вообще не тренировал, так что для меня — это что-то грандиозное. Посмотрел, сколько за него баллов дали — это очень дорогой каскад.

Вообще люблю менять программу по ходу соревнований, так делал и на чемпионате России, на Панина несколько лет назад. Люблю экспериментировать, чувствую, что нужно бороться с самим собой, добавлять, с соперниками, идти на риски. Если не рискуешь — то ничего не будет. Тренера стараюсь удивить, думаю, все были удивлены. Но на важном старте такого не будет. Чем недоволен, думаю, что все видели. Дорожкой шагов не доволен, хотел как в фильме все сделать. Накануне ночью смотрел с девушкой до двух часов ночи «Мулен Руж», думаю, надо проникнуться. Была мысль попробовать после прыжка как в фильме, но получилось немного другое. Прыгнул последний элемент, а сил не было. Дай бог, дойду думаю, — сказал Лутфуллин.

Первым на турнире стал Николай Угожаев, который проводит свой первый взрослый сезон. У него 303,45 балла по сумме двух программ. Третье месте у Евгения Семененко (301,66).

Глеб Лутфуллин
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