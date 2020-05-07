Главный редактор StarHit не стала извиняться перед Рудковской за статью про ее сына

Главный редактор издания StarHit Анастасия Ананьина не стала приносить извинения бывшему фигуристу Евгению Плющенко и музыкальному продюсеру Яне Рудковской за статью об их сыне.

Издание опубликовало статью о психической болезни их семилетнего сына Александра, которого в соцсетях называют «Гном Гномыч».

— Мы — таблоид, мы пишем о знаменитостях, а еще находим темы, которые интересны буквально всем, — говорится в заявлении Ананьиной. — Мы стараемся быть смелыми в обсуждении тех историй, о которых важно и нужно говорить. Зачастую именно таблоиды выполняют функцию «общественных контролеров», не давая сильным мира сего жить без оглядки на интересы социума. А бывает так, что именно таблоиды формируют мнение масс, первыми берясь за обсуждение неоднозначных поступков героев наших публикаций. Тех людей, на которых из-за их известности ложится и дополнительный груз ответственности перед аудиторией.

И даже в самых острых и громких статьях мы неукоснительно придерживаемся правила: не оскорблять личного достоинства человека, о котором говорим.

<> В случае с нашумевшей публикацией статья не являлась мнением редакции StarHit или авторским материалом наших сотрудников — первоисточником было другое издание. Но мы в StarHit не считаем синдром Аспергера чем-то обидным, а предположение о болезни — оскорблением. И для нас важно, чтобы так перестали считать и наши герои, и наши читатели.