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Сегодня, 22:14

Глава ВАДА заявил, что РУСАДА запросило документы по делу Валиевой

Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ближайшее время организует слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы ожидаем, что РУСАДА в скором времени организует слушания. Если мы не будем довольны, всегда можем напрямую обратиться в Спортивный арбитражный суд. В этом месяце РУСАДА запросило документы и материалы, таким образом, они не прекращали расследование. Мы будем следить за этим», — приводит ТАСС слова Баньки со ссылкой на Inside the Games.

Камила Валиева. Валиева расплакалась, вспоминая об Олимпиаде. Камила рассказала о происшедшем в Пекине

На Олимпиаде в Пекине-2022 Валиева в составе сборной России заняла первое место в командном турнире. После него стало известно, что допинг-проба фигуристки, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. При этом все результаты остальных проб, взятых у нее после этой даты, были отрицательными.

Валиева была допущена к участию в одиночном турнире, по итогам которого заняла четвертое место.

Источник: https://tass.ru/sport/15327723
Камила Валиева
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