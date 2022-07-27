Глава ВАДА заявил, что РУСАДА запросило документы по делу Валиевой

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ближайшее время организует слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы ожидаем, что РУСАДА в скором времени организует слушания. Если мы не будем довольны, всегда можем напрямую обратиться в Спортивный арбитражный суд. В этом месяце РУСАДА запросило документы и материалы, таким образом, они не прекращали расследование. Мы будем следить за этим», — приводит ТАСС слова Баньки со ссылкой на Inside the Games.

На Олимпиаде в Пекине-2022 Валиева в составе сборной России заняла первое место в командном турнире. После него стало известно, что допинг-проба фигуристки, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. При этом все результаты остальных проб, взятых у нее после этой даты, были отрицательными.

Валиева была допущена к участию в одиночном турнире, по итогам которого заняла четвертое место.