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Допинг

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Глава USADA сравнил Камилу Валиеву с подопытным кроликом

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Генеральный директор USADA Трэвис Тайгарт прокомментировал ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, отстраненной за допинг.

«Вам этот случай покажется еще более ужасным, если вы прочитаете само решение, которое занимает больше 100 страниц. Они обращались с ней как с подопытным кроликом», — сказал Тайгарт в интервью российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров).

Глава организации также возмутился тем фактом, что в России Валиеву приглашают на мероприятия с участием первых лиц государства.

12 сентября агентство Associated Press сообщило, что сведения, которые могли послужить оправданием для стороны Валиевой по делу о допинге, не включили в релиз Спортивного арбитражного суда (CAS). В ВАДА отметили, что данная статья содержит ряд неточностей.

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, наказав за употребление запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

Камила Валиева
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