Руководитель центра спорта «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал «СЭ» информацию о следственной проверке в отношении заместителя начальника отделения «Хрустальный» Эдуарда Аксенова. В школе подтвердили факт проверки в отношении Аксенова из-за шоу «Спящая красавица». Согласно договору с «Росконцертом» один из руководителей отделения, где занимается участница шоу Алина Загитова, должен был получить более 8 миллионов рублей «за услуги артиста», но был обозначен там как индивидуальный предприниматель.

— У меня нет никаких вопросов или недовольства в отношении Эдуарда Михайловича, — сказал Лайшев. — Как сотрудник «Самбо-70» он отлично выполняет свои трудовые обязанности. Что касается организации ледовых шоу — это его личное дело как индивидуального предпринимателя. Фигурное катание — это особый мир, который порой близко граничит с шоу-бизнесом. В частности, ледовые шоу — это серьезная индустрия, которая давно сформировалась и успешно функционирует по всему миру. Мы как государственное учреждение занимаемся исключительно спортивной подготовкой и, должен заметить, делаем это хорошо.

Этери Георгиевна Тутберидзе — гениальный тренер, Эдуард Михайлович — талантливый организатор, менеджер. Но, повторюсь, к вопросу участия воспитанниц «Самбо-70» в различных ледовых шоу мы не имеем никакого отношения. Этот вопрос лучше адресовать в Федерацию фигурного катания на коньках. (Дмитрий Кузнецов)