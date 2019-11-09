Глава «Самбо-70»: Больше всего сувениров на Олимпиаде бросали Загитовой

Руководитель школы «Самбо-70» Ренат Лайшев на форуме «Москва — Татарстан» рассказал о поездке на Олимпиаду и реакции на золото Алины Загитовой в Пхенчхане. Фигуристка учится в школе «Самбо-70» и тренируется у Этери Тутберидзе в отделении «Хрустальный».

— Сегодня школа «Самбо-70» — самое крупное государственное спортивное объединение в России и третье в мире. 16 тысяч занимающихся, 70 филиалов по всей стране, 26 видов спорта. Фигурное катание — один из любимых.

Я был на тяжелейшей Олимпиаде, где выступали Алина и Медведева. Всего две золотых медали были у страны. Одна в хоккее, а другая — в фигурном катании.

Только что выступал Шамиль Анвярович Тарпищев и рассказывал об 11 медалях в 90-е, а тут только две. Еще и куртки были заклеены. Но все равно — больше всего сувениров бросали Алине. Она принесла золотую и серебряную медали, были две серебряных медали у Медведевой. После той победы мне начались звонки из Москвы, говорили: «Все понятно, своих тащит» (татарских спортсменов. — Прим. «СЭ»). Потом спокойно к этому стал относиться. В нашей школе объединены спорт и образование, в этом секрет успеха.

Сегодня выступала Щербакова в Китае. Как выступила, выиграла? Прекрасно. Перед этим выиграли Косторная и Загитова, до этого Трусова. А сейчас наши самбисты в Сеуле за вчера взяли две золотые медали. Можно бесконечно об этом говорить, но сегодня самый главный гость — Алина Загитова. (Дмитрий Кузнецов)