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Пекин-2022

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Глава РУСАДА считает статью о деле Валиевой частью информационной войны

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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова прокомментировала статью американского агентства Associated Press касательно дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

В материале утверждалось, что в разбирательство CAS не были внесены заключения эксперта в пользу версии стороны Валиевой о попадании в ее организм допинга через десерт.

Логинова заявила, что опубликованное сообщение о допинговом разбирательстве не имеет ничего общего с действительностью и является фейком.

«К сожалению, подобные вбросы дают новые поводы для распространения не разбирающимися в этих щепетильных вопросах журналистами и некомпетентными блогерами ложной информации, которая порочит честь и спортсмена, и антидопинговых организаций», — приводит слова Логиновой ТАСС.

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В январе 2024 года CAS дисквалифицировал россиянку за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России.

Источник: ТАСС
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
ВАДА
РУСАДА
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