«Им не место рядом с нашими спортсменами». Минспорта Украины объяснил отстранение фигуристки Шаботовой

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, почему фигуристка Анастасия Шаботова была исключена из национальной сборной страны.

«Она была на Олимпийских играх в составе сборной Украины, и мы видели: она классно выступала под «Щедрик», — приводит слова Гутцайта «Комсомольская правда» со ссылкой на Champion. — Но потом, когда пошла такая ситуация, и она осталась жить в России, мы ее исключили из состава сборной команды Украины. И все, на этом мы закончили».

Фигуристку отстранили от сборной Украины после лайка под постом двукратного олимпийского чемпиона, россиянина Евгения Плющенко. Последний поддержал спецоперацию на территории Украины.

«Мы понимаем, что если спортсмены живут там или были в то время там, и они ничего не говорят против, просто молчат, то они поддерживают спецоперацию. Если поддерживают — то им не место рядом с нашими спортсменами», — заявил Гутцайт.

При этом, 24 февраля Шаботова сообщила, что экстренно пыталась покинуть Киев. 8 апреля Плющенко сообщил, что его команде не удалось связаться с Шаботовой.

Напомним, фигуристка родилась в Москве, а в 2019 году сменился спортивное гражданство на украинское.

На Олимпийских играх в Пекине Шаботова заняла последнее место в короткой программе и не смогла пробиться в произвольную.