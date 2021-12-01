Глава ФФККР: «Мы категорически против поднятия возрастного ценза в фигурном катании»

Руководитель Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался по поводу предложения руководства Норвежской ассоциации конькобежцев пересмотреть возрастной ценз в фигурном катании.

Норвежцы хотят, чтобы выход во взрослые соревнования был доступен с 17 лет для женщин и мужчин во всех дисциплинах ISU и с 16 лет — для танцевальных дуэтов и спортивных пар в фигурном катании. Изменения могут вступить в силу уже в сезоне-2023/24 в случае их одобрения.

«Мы уже неоднократно заявляли, что наша федерация категорически против поднятия возрастного ценза, и мы готовы вновь аргументировать свою позицию. Для чего это нужно Норвегии? На это пусть отвечают те, кто это предлагает. Лучше спросить у них», — цитирует Горшкова Sport24.