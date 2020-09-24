Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков в разговоре с журналистами после конференции ФФККР рассказал о своем отношении к переходу Алены Косторной и возможным изменениям в правилах переходов, а также о последнем конфликте команды Этери Тутберидзе и «Ангелов Плющенко».

— Мы уже пытались консультироваться с юристами, какие возможны варианты. То, что периодически возникало в интернете, высказывания отдельных тренеров про контракты — это оказалось очень сложно проработать. Надо, конечно, искать какие-то критерии, чтобы взять процесс под контроль, но это происходит во всем мире. В отдельных случаях процесс переходов очень болезненный, а у нас это еще и вызывает определенную волну. Это же подогревается в большей степени — если бы этого не было, они бы, возможно, спокойно разобрались между собой. Но эта полемика и взаимные обвинения не вызывают ничего, кроме сожаления.

Все взрослые люди. У федерации нет такой функции — рекомендовать тренерам вести себя так или иначе. Думаю, эта волна скоро сойдет на нет. Во всяком случае я на это надеюсь. (Дмитрий Кузнецов)