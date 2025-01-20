Глава Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов покинул Россию

Президент Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) Антон Абдурахманов покинул Россию, сообщает ТАСС.

По данным источника, Абдурахманов покинул страну по причинам, не связанным со спортивной деятельностью. Федерация продолжает работу в штатном режиме в рамках юридических полномочий и уставных документов и проинформировала Руководство Москомспорта об отъезде функционера.

Выборы нового главы ФФКМ пройдут на конференции не ранее мая.

Абдурахманов занимал пост президента ФФКМ с апреля 2022 года.