Глава Федерации фигурного катания Франции подал в отставку из-за скандала

Президент Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге подал в отставку. Это произошло на фоне скандала о сексуальных домогательствах к десятикратной чемпионке страны в парном катании Саре Абитболь со стороны тренера тренера Жиля Бейера в несовершеннолетнем возрасте, сообщает France 24.

Фигуристка заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны бывшего тренера Жиля Бейера. По ее словам, это происходило с 1990 по 1992 год, когда она была несовершеннолетней.

Сам тренер подтвердил интимную связь в фигуристкой.