Глава американского антидопингового агентства назвал абсурдом присуждение России бронзы Олимпийских игр

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт считает несправедливым присуждение сборной России бронзовых медалей командного турнира Олимпиады в Пекине после дисквалификации Камилы Валиевой.

«Командные соревнования состоят из всех дисциплин. Насколько нам известно, по этому вопросу нет конкретного правила для этого турнира, поэтому должно применяться дисциплинарное правило. Это абсурд, когда Валиева получает четыре года, а Россия сохраняет олимпийскую бронзу. Справедливый и честный результат — это применение специальных дисциплинарных правил и присуждение бронзы сборной Канады», — приводит РИА Новости слова Тайгарта.

30 января ISU принял решение лишить сборную России золотых медалей командного турнира Олимпиады в Пекине после аннулирования результатов Валиевой, которую 29 января CAS дисквалифицировал на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После пересчета баллов Россия опустилась на третье место с 54 очками, первой стала сборная США (65), серебряные медали перешли к Японии (63). Сборная Канады осталась на четвертом месте с 53 баллами.

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) намерена обжаловать решение Международного союза конькобежцев о перераспределении мест командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.