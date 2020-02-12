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Гийом Сизерон: «Если Костомаров не видит во мне мужчины, это его проблема, а не моя»

11:56
Гийом Сизерон и Габриэлла Пападакис. Фото Youtube
Гийом Сизерон и Габриэлла Пападакис. Фото Youtube
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Французский фигурист Гийом Сизерон прокомментировал высказывание олимпийского чемпиона Романа Костомарова о его мужественности.

Костомаров заявил: «Это «голубое» катание, которое я не приветствую. Сизерон все-таки партнер и должен быть мужиком. А он, непонятно — то ли партнерша, то ли партнер».

— Ха-ха, серьезно? Нет, я не читал, но, наверное, потом ознакомлюсь, — цитирует Сизерона «Бизнес Online». — Честно, мне нечего ответить. Если Роман не видит во мне мужчины, наверное, это его проблема, а не моя — разве не так? Как вариант, можем прислать ему в подарок очки.

Дополнительная информация:

http://sport.business-gazeta.ru/article/250990

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