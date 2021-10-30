Гиллес и Пуарье выиграли ритм-танец на «Гран-при» Канады, Дэвис и Смолкин — 7-е
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Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье показали лучший результат в ритм-танце на «Гран-при Канады». Они набрали 85,65 балла.
Фигурное катание
Ванкувер (Канада)
«Гран-при»
Skate Canada
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 85,65
2. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 78,82
3. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 76,97
4. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 72,40
5. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 71,89
6. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 71,87
7. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 70,66
8. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 68,96
9. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный (Россия) — 68,53
10. Хэйли Сэйлз — Николас Вомстикер (Канада) — 60,75
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