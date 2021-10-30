Канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье показали лучший результат в ритм-танце на «Гран-при Канады». Они набрали 85,65 балла.

Фигурное катание

Ванкувер (Канада)

«Гран-при»

Skate Canada

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 85,65

2. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 78,82

3. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 76,97

4. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 72,40

5. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 71,89

6. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 71,87

7. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 70,66

8. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 68,96

9. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный (Россия) — 68,53

10. Хэйли Сэйлз — Николас Вомстикер (Канада) — 60,75