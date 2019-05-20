ГИБДД проверяет видео, на котором Алина Загитова находится за рулем без прав

Управление ГИБДД по Удмуртии начало проверку по факту нарушения олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.

- По факту обращения о видео с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства, - приводит ТАСС сообщение МВД.

18 мая Загитовой исполнилось 17 лет. Видео, на кадрах которого спортсменка находится за рулем автомобиля, было опубликовано фигуристкой в социальных сетях в начале мая, когда ей было 16 лет. В Госавтоинспекции пояснили, что проверка может длиться до двух месяцев.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего: время и место. Штраф за данное нарушение может составить от 5 до 15 тысяч рублей.