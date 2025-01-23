Гейниш и Чигирев представят Узбекистан на Азиатских играх

Фигуристы Дмитрий Чигирев и его партнерша Екатерина Гейниш будут представлять Узбекистан на Азиатских играх, которые стартуют 7 февраля в Харбине (КНР), свидетельствует из документов, оказавшихся в распоряжении «СЭ».

В мае 2024 года фигуристы перешли в сборную Узбекистана, ранее они представляли Россию. В текущем сезоне Чигирев и Гейниш завоевали серебро на этапе Гран-при ISU, ставшее первым в истории Узбекистана в парном катании.

Пара выступает вместе с 2022 года.