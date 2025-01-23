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Сегодня, 16:46

Гейниш и Чигирев представят Узбекистан на Азиатских играх

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
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Фигуристы Дмитрий Чигирев и его партнерша Екатерина Гейниш будут представлять Узбекистан на Азиатских играх, которые стартуют 7 февраля в Харбине (КНР), свидетельствует из документов, оказавшихся в распоряжении «СЭ».

В мае 2024 года фигуристы перешли в сборную Узбекистана, ранее они представляли Россию. В текущем сезоне Чигирев и Гейниш завоевали серебро на этапе Гран-при ISU, ставшее первым в истории Узбекистана в парном катании.

Пара выступает вместе с 2022 года.

Фигурное катание
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