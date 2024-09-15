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Сегодня, 17:12

Героиня Олимпиады батутистка Бладцева по приглашению «СЭ» посетила контрольные прокаты сборной России

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская прыгунья на батуте, участница Олимпиады в Париже Анжела Бладцева посетила контрольные прокаты сборной России в Санкт-Петербурге по приглашению «СЭ». Бладцева — давняя фанатка фигурного катания, носит в паспорте автограф Камилы Валиевой и болеет за Александру Игнатову (Трусову), Алену Косторную и других российских фигуристок.

19-летняя Бладцева заняла в Париже пятое место и стала героиней соцсетей после того, как не смогла сдержать слез из-за результата. Федерация прыжков на батуте заявила, что Бладцеву засудили и лишили медали.

«СЭ» достал для Анжелы билеты, и батутистка смогла посмотреть выступления фигуристок. По ее словам, ей больше всего понравился прокат произвольной программы Анны Фроловой. Фигуристам она пожелала не отчаиваться из-за отстранения, сохранять спортивную форму и в случае возможности получения нейтрального статуса стараться воспользоваться ситуацией и участвовать в международных соревнованиях.

Контрольные прокаты проходят 14-15 сентября в Санкт-Петербурге, на них фигуристы показывают новые программы на сезон, но не получают публично оценок.

Фигурное катание
Анжела Бладцева
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