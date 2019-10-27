Геркус рад за Трусову. И рассказал историю, которая сделала его день

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус посетил этап «Гран-при» в Канаде. Он также рассказал, что дал российский флаг фигуристке Александре Трусовой, чтобы сделать фотографию.

— Когда свежевыигравшая Skate Canada мировая рекордсменка блистательная Сашенька Трусова берет у тебя флаг ?? пофоткаться, да ещё и возвращает его обратно — день удался, — написал Геркус в своем Twitter.

Трусова победила на этапе «Гран-при Канады» и установила два мировых рекорда — в произвольной программе (166,62), а также по сумме баллов(241,02).