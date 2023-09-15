Гербольдт выразила надежду на положительный исход дела Валиевой

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров-2008 Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Камилы Валиевой.

«Это очень щепетильный вопрос. Я надеюсь и верю в то, что будет какой-то положительный исход. Очень надеюсь, что будет именно так», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

15 сентября стало известно, что Камила Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.