Гербольдт восхитилась вторым местом Медведевой на Олимпиаде в Пхенчхане

Российская фигуристка и тренер, призер чемпионата России Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» вспомнила выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на Олимпиаде в Пхенчхане.

На Играх в Корее спортсменка выиграла две медали, несмотря на полученную в начале сезона-2017/18 травму.

«Нельзя сдаваться и прекращать тренировки, даже если у тебя гипс на ноге. Нога травмирована — тренируйся лежа. Нужно работать в тандеме тренерам и врачам, совместно решать, как пережить травму. Самое главное, чтобы не отворачивались родные. Продолжали верить, что все будет хорошо и внушать это своему ребенку, спортсмену. И мы уже видели не раз как ребята быстро восстанавливаются, тем более сейчас медицина развивается, есть много способов поддержать здоровье. Мы все помним как Евгения Медведева в олимпийский сезон пережила серьезную травму, но вышла и откатала. Завоевать серебро — это большой успех. Особенно с учетом того сколько было пропущено», — сказала Гербольдт.

Отметим, что недавно серьезные травмы получили Александра Трусова и Дарья Усачева из группы Этери Тутберидзе.