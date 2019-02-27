Гербольдт уверена: у Туктамышевой еще есть шанс выступить на ЧМ-2019

Бывшая фигуристка, а ныне тренер Катарина Гербольдт считает, что у Елизаветы Туктамышевой есть шанс поехать на чемпионат мира-2019. В заявку на турнир в женском одиночном разряде вошли Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. Туктамышева и Станислава Константинова попали в число запасных.

– Женя – прекрасная спортсменка, и не раз доказывала, что она лучшая во всем мире, – цитирует teamrussia.pro Гербольдт. – Не вижу ничего удивительного или шокирующего в этой ситуации. У нас в федерации работают очень опытные люди, которые знают, что делают. Цель ясна – чтобы как можно больше наших спортсменов поднимались на пьедестал. Поэтому, мне кажется, все сделано верно. И спортивный принцип соблюден. ФФКР виднее, когда оглашать состав. Раньше же говорили – кто выиграет Кубок России, тот и поедет в Японию. И мне кажется, понятно, почему было принято такое решение.

– По регламенту перестановки внутри заявки можно производить почти до старта соревнований.

– Да, замену можно сделать в достаточно сжатые сроки. Потому что всегда есть риск – кто-то может заболеть, кто-то получит травму. Поэтому окончательный состав мы с вами узнаем уже во время тренировок на самом чемпионате мира.

– Допускаете, что у той же Туктамышевой еще есть шанс выступить на турнире в Японии?

– Так всегда было – несколько первых запасных полноценно готовятся так же, как основной состав. Потому что всегда есть небольшая вероятность, что кто-то не сможет выступить. Поэтому никто не сидит и не гадает, да или нет. Все готовятся, и запасные могут надеяться до последнего момента.