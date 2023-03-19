Гербольдт: «Номер Ягудина на турнире по шоу-программам — вне конкуренции»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт в комментарии для «СЭ» поделилась впечатлениями от турнира шоу-программ, который состоялся в Москве.

«Очень понравилось шоу. Считаю, что нужно еще такие делать. Больше всего запомнился номер Ягудина. Он был вне конкуренции вчера. Я была бы очень не против тоже поучаствовать. Идей для номера пока нет. Но в целом мне настолько вчера все это понравилось, я вдохновилась и поняла для себя, что тоже бы с удовольствие приняла участие», — сказала Гербольдт «СЭ».

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов». Он получил 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).