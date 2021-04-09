Гербольдт считает глупыми высказывания Баюл в адрес Татьяны Тарасовой
15:12
Призер чемпионата России Катарина Гербольдт в беседе с «СЭ» прокомментировала жесткую критику Оксаны Баюл в адрес Татьяны Тарасовой.
«Я комментарий Оксаны Баюл не поддерживаю. Любой человек любит деньги и достаток. Для этого мы и работаем. На самом деле, глупое высказывание. А она не любит?», — сказала Гербольдт «СЭ».
Ранее бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл, которая выиграла Олимпийские игры в 1994 году, выступила с жесткой критикой в адрес заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Она заявила, что Тарасова «любит деньги, а не Россию».
(Вероника Ротенберг)
6
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...