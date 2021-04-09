Гербольдт считает глупыми высказывания Баюл в адрес Татьяны Тарасовой

Призер чемпионата России Катарина Гербольдт в беседе с «СЭ» прокомментировала жесткую критику Оксаны Баюл в адрес Татьяны Тарасовой.

«Я комментарий Оксаны Баюл не поддерживаю. Любой человек любит деньги и достаток. Для этого мы и работаем. На самом деле, глупое высказывание. А она не любит?», — сказала Гербольдт «СЭ».

Ранее бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл, которая выиграла Олимпийские игры в 1994 году, выступила с жесткой критикой в адрес заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Она заявила, что Тарасова «любит деньги, а не Россию».

(Вероника Ротенберг)