Фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала «СЭ» выступление россиянок на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе (США).

«Это очень важно, учитывая то, что это олимпийский сезон. С начала сезона наши девушки доказывают, что даже с неполным контентом они сильнее тех, кто приехал. Не может не радовать второе место Усачевой на ее первом серьезном международном этапе, но ошибки все равно были. Для дебютантки, в принципе, она достаточно уверенно каталась. Насколько я знаю, у Трусовой еще травма, поэтому на сегодняшний день ее решение о работе над улучшением программы верное», — сказала Гербольдт в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе. В произвольной программе она прыгнула четверной лутц и набрала за свой прокат 154,68 балла. По сумме выступлений россиянка получила 232,37 балла.

Еще одна российская фигуристка Дарья Усачева заняла второе итоговое место (217,31). Замкнула тройку Юй Йонг из Кореи (216,97).