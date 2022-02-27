Гербольдт подвела итоги финала Кубка России по фигурному катанию среди юниорок

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением о результатах финала Кубка России среди юниорок в Саранске.

«Однозначно, ученицы Тутберидзе — одни из самых сильных девочек страны. И всегда все ждут, что они будут претендовать на медали. О том, что у нее сильные дети, все знают», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Также она высказалась о подопечных Евгения Плющенко.

«Конечно, стоит ждать успехов и от учениц Плющенко, потому что у него тоже сильные девочки. Он и его тренерский штаб еще набираются опыта, у Этери Георгиевны же все-таки более сформированная команда, они уже показали свою систему, которая работает.

У Жени перспективная команда в целом. Думаю, что они немного адаптируются, притрутся, что-то изменят в своей системе, и это будет одна из конкурентоспособных команд не только для Этери Георгиевны, но для всех».

По итогам турнира первое место заняла Софья Акатьева. Второй стала Аделия Петросян, а замкнула тройку Алиса Двоеглазова.

Ученица Плющенко Вероника Жилина заняла четвертое итоговое место.